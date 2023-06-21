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Главное Общество

В Азербайджане ожидается 30 градусов тепла

В Азербайджане ожидается 30 градусов тепла

22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 24-28° тепла. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы – 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. На отдельных территориях ожидаются дожди ливневого характера, грозы, град. Прогнозируется восточный ветер, временами с порывами.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 13-18° тепла.

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