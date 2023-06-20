В Баку снова будет ветрено

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Обнародован прогноз погоды на 21 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 24-29° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 759 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем – 45-55%.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 21-22° тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Ших) 23-24° тепла.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди, ливни, грозы, град. Восточный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью – 7-12° тепла, днем – 15-20° тепла.