Талибы раскритиковали отчет США по ситуации в Афганистане

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Талибы назвали пропагандой отчет специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR), в котором говорится, что угрозы внутренней безопасности в стране усилились после их прихода к власти. Об этом сообщает Al Jazeera.

Официальный представитель Исламского Эмирата Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что ситуация в стране стабильна как никогда за последние 40 лет.

«Мы категорически отвергаем пропаганду SIGAR», — сказал он.

Муджахид добавил, что талибы «полностью контролируют ситуацию и не позволят какой-либо группе или организации дестабилизировать Афганистан или использовать афганскую территорию против какой-либо другой страны».

Он заявил, что «в Афганистане не действуют никакие иностранные вооруженные группировки», а вооруженная группировка ИГИЛ находится на грани уничтожения. Представитель талибов подчеркнул, что Афганистан ни для кого не представляет угрозы, а напротив желает хороших и конструктивных отношений с международным сообществом, в том числе с Соединенными Штатами.

В отчете SIGAR говорится, что правительство талибов сталкивается с серьезными проблемами безопасности. В стране, говорится в документе, действуют иностранные вооруженные группы, что приводит к увеличению риска для других государств.