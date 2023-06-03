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Украина раскритиковала предложение Индонезии

Украина раскритиковала предложение Индонезии

МИД Украины раскритиковал предложение министра обороны Индонезии прекратить в Украине огонь на линии фронта, отвести от него войска на 15 километров, ввести миротворцев, а также провести под эгидой ООН референдумы на «спорных территориях».

«Никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина – восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может”, – заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

Он также раскритиковал и остальные пункты плана, которые предложила Индонезия – прекращение огня и создание демилитаризованной зоны.

“Россия сейчас пытается сорвать украинскую контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск из Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, укрепить оккупированные территории и накопить силы для новой волны агрессии”, – сказал Николенко.

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