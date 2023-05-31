Прогноз погоды на первый день лета

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1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами ожидается кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем – 23-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах ливни, грозы, возможен град. Ночью и утром в горных районах туман, западный ветер усилится.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем – 27-32° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем – 13-18° тепла.