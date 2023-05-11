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Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского солдата

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Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского солдата в голову.

Как сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана, в Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о ранении в результате обстрела из огнестрельного оружия со стороны армянских ВС Махмудлу Муслима Видади оглу, военнослужащего №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана.

На основании поступившей информации сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры провели соответствующие мероприятия.

По факту в Военной прокуратуре Кяльбаджара было возбуждено уголовное дело по статьям 29,120.2. 12 Уголовного кодекса Азербайджана, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены незамедлительно необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

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