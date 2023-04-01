Грузия поддержала инициативу «ноль отходов» (Zero Waste) на встрече высокого уровня генассамблеи ООН и стала частью данного движения.

Об этом сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Встреча прошла в связи с международным днем инициативы «ноль отходов». Генассамблея ООН в декабре 2022 года официально признала важность борьбы с отходами и провозгласила 30 марта Международным днем за мир без отходов, который будет отмечаться с 2023 года каждый год.

Инициативу поддержали 105 стран. Внедрение подхода «ноль отходов» является одним из главных приоритетов Грузии для развития циркулярной экономики.

«Поддержкой инициативы «ноль отходов» наша страна присоединяется к заявлению и призыву международного общества более активно и совместными усилиями справляться с тройным кризисом планеты – потерей биомногообразия, изменением климата и загрязнением», – заявил замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили.

По словам Павлиашвили, подход «ноль отходов» создает новую возможность бизнес-сектору для поддержки внедрения производства без отходов.

«Ноль отходов» — это общественное движение, главная цель которого насколько возможно уменьшить количество отходов. Этот подход помогает не только сдержать разрастание свалок и мусорных полигонов, сократить потребление ресурсов, но и уменьшить количество хлама и ненужных вещей в собственном жизненном пространстве.

В основе Zero Waste лежат пять принципов – это откажись, сократи, используй повторно, перерабатывай, компостируй.