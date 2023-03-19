Обвинения и угроза ареста могут повысить шансы бывшего президента США Дональда Трампа стать главным кандидатом от Республиканской партии на выборах в 2024 году, сообщает NBC News.

Ранее Трамп в социальных сетях призвал к протестам в стране из-за своего возможного ареста. По его словам, американские власти собираются сделать это 21 марта.

«Это абсолютно поможет президенту Трампу участвовать в предварительных выборах», — рассказали NBC в Республиканской партии.

Сторонники Трампа, которые говорили с NBC News на митинге в его поддержку в штате Айова, также уверены, что Трамп только улучшит свои позиции после сообщений об угрозе ареста.

«Я думаю, что это поможет ему», — сказал 78-летний фермер Аллен Хоккейер. «Я думаю, с его проверенным послужным списком, он будет моим кандидатом в 24-м», — отметил другой житель штата.

В публикации отмечается, что в настоящее время первоочередной задачей Трампа является сплочение республиканцев для выдвижения кандидатуры. При этом некоторые видные республиканцы уже поспешили в субботу встать на защиту Трампа, что «свидетельствует о том, что они не боятся политической реакции, поддерживая его».

СМИ считают, что Трампа могут задержать из-за взятки порноактрисе Сторми Дэниелс, которой Трамп через адвоката передал за молчание $130 тыс. в последние дни предвыборной президентской гонки в 2016 году.