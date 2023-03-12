По меньшей мере 10 сторонников захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» умерли от отравления в провинции Гильменд, расположенной на юге страны.

Об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на местный источник.

По его данным, инцидент произошел в пятницу в центральной части провинции. Не менее 10 радикалов употребили в пищу отравленные продукты и вскоре умерли, все они охраняли блокпост талибов. Источник утверждает, что это была спланированная акция, однако подробностей о том, какая организация может быть причастна к произошедшему, он не привел.

По его словам, представители местной администрации, назначенные движением «Талибан» не подтверждают факт гибели своих боевиков в Гильменде и стараются его скрыть.