Представитель китайской компании Geo-Jade Petroleum встретился в Кабуле с и.о. министра горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения «Талибан» Шахабуддином Делаваром, сообщает Интерфакс.

«Представитель компании выразил готовность инвестировать в месторождения Афганистана, особенно в области нефти и газа, и обратился за сотрудничеством к руководству министерства», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра в свою очередь заявил об интересе и других иностранных инвесторов к месторождениям Афганистана. По его словам, все контракты на добычу должны соответствовать международным стандартам, а переработка сырья должна осуществляться внутри страны. Министр попросил китайских партнеров представить предложения в области инвестиций в добычу полезных ископаемых.