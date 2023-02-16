Президент США Джо Байден выступит с заявлением по недавним инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве страны неопознанными летательными аппаратами.

Отмечается, что выступление Байдена ранее не было указано в первоначальном варианте графика, который рассылается журналистам накануне вечером.

Ранее о планах Байдена выступить с публичным заявлением о неопознанных объектах 16 февраля сообщал телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, американский лидер объяснит, как он поручил своей администрации поступать с воздушными шарами и другими объектами, которые будут обнаружены в будущем.