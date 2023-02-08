Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил в Westminster Hall.

Он выступил на английском языке, сказал, что находится здесь от имени украинских бойцов. Президент Украины выразил благодарность Великобритании за проведение тренингов для украинских солдат.

В своем выступлении Зеленский сказал, что свобода победит: «Мы знаем, что Россия потерпит поражение, победа изменит мир, и это будет то изменение, в котором нуждается мир».

Президент Украины отметил, что «Лондон с первого дня рядом с Киевом, и в первые минуты войны, когда мир не понимал, как отреагировать, Британия протянула руку помощи». В своем выступлении он поблагодарил бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Выступление президента Зеленского было встречено овациями.