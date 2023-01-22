Установлены личности погибших в результате пожара в центре отдыха в Гусаре, сообщает АПА.
В результате пожара погибли Зульфия Бабаева, Эмин Бабаев, Рауф Бабаев и Дадашов Рустам Анвер оглу.
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) «112» поступила информация о пожаре в коттедже на территории центра отдыха «Park Qusar» в селе Джагар Гусарского района.
После поступления информации на место происшествия были немедленно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В результате пожара на территории центра отдыха сгорел коттедж, состоящий из двухэтажных деревянных строений общей площадью 240 м² (два этажа по 120 м²).
В результате пожара пострадали шесть человек. На месте происшествия были обнаружены тела четырех человек.
Близлежащие коттеджи и лесополоса были защищены от огня. Пожар потушен.
По предварительной версии, причиной пожара стало то, что дровяная печь (камин) в коттедже была оставлена без присмотра.
Расследование продолжается.
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