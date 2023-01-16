Россия должна немедленно прекратить войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Северной Македонии, действующий глава ОБСЕ Буяр Османи.

«Я сейчас здесь как глава ОБСЕ и призываю РФ прекратить эту войну, забрать свои силы и войска из Украины, а также проявить преданность ценностям и принципам ОБСЕ и вернуться к дипломатическому пути», — заявил он.

Кроме того, Османи отметил полное осуждение дальнейшего вторжения РФ против Украины, включая недавний ракетный удар по жилому дому в Днепре.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью осуждаем дальнейшую российское вторжение против Украины. В Днепре мы увидели на выходных сумасбродную атаку против гражданских лиц. И этому не может быть никакого оправдания. Это вызывает большую грусть, и мы не можем с этим мириться», — заявил глава ОБСЕ.

Османи подтвердил, что Украина будет оставаться главным приоритетом председательства Северной Македонии в ОБСЕ.

«Мы будем решительно поддерживать Украину и не сойдем с этого пути. Мы не примем то, что происходит. Вместо этого будем применять весь инструментарий ОБСЕ, чтобы восстановить мир и уважение к нашим принципам и обязательствам», — заявил он.