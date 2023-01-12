В Украине прогнозируют эскалацию со стороны России в ближайшее время и готовятся, каждый день общаясь с партнерами и по поставкам оружия, и на темы других стоящих перед страной вызовов. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал 12 января в эфире национального телемарафона.

«Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия вынуждена идти уже в ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России», – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Кремле уже готовятся «к определенным событиям», так как любят круглые даты.

«24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов», – предположил он, имея в виду годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам секретаря СНБО, Украина воюет, а это – «сложный процесс». В то же время осенью и зимой страна успешно преодолела сложные времена – и атаки захватчиков на инфраструктуру, и «много других вещей».

«Поверьте, шансов у России победить – ноль. [Победа Украины –] вопрос только времени и нашей выдержки», – подытожил Данилов.