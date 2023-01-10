Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи. Данную информацию приводит Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора было обсуждено председательство Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, отношения между Азербайджаном и ОБСЕ, актуальные вопросы двусторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, в том числе текущая ситуация в регионе.

«Видеозаписи, демонстрирующие беспрепятственный проезд граждан, Международного Комитета Красного Креста, машин скорой медицинской помощи, автомобилей миротворческого контингента и других транспортных средств по Лачинской дороге, свидетельствуют о необоснованности утверждений о том, что Азербайджан якобы “блокирует” армян, проживающих в карабахском регионе Азербайджана и создает в регионе “напряженную гуманитарную ситуацию”, — отметил Байрамов.

Дж.Байрамов сказал, что протесты представителей гражданского общества нашей страны направлены на предотвращение разграбления природных ресурсов Азербайджана, проводимого в период почти 30-летней оккупации и усилившегося в последнее время.

Б.Османи поделился мнением о предстоящих планах в рамках председательства в ОБСЕ, отметив, что необходимо предпринять шаги и вести диалог для установления мира и безопасности в регионе.

Состоялся обмен мнениями также по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.