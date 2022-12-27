История памятливее людей, с ее силой необходимо считаться. Тот, кто опровергает ее непреложную власть над человеческим обществом, обрекает себя на бесславие и позор.

24 декабря — отныне новая точка отсчета, которая позволит списать в хлам большой пласт фальшивой историографии Кавказского региона, сверстанной армянской лженаукой ради того, чтобы уничтожить на корню азербайджанское историческое наследие на исконных тюркских землях. Варварское покушение на реальную историю дало обратный эффект, в результате армянам не удалось и никогда более не удастся представить сообществу большую тюркскую географию в качестве хайских ареалов.

Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями интеллигенции, выходцами из Западного Азербайджана, в качестве национального приоритета обозначил задачу восстановления исторической истины, связанной с судьбой сотен тысяч соотечественников. В разные времена представители нескольких поколений исконных насельников с молчаливого согласия международных кругов были депортированы с насиженных мест. Их страшная одиссея стала следствием масштабных попыток искусственной арменизации территорий, которые никогда ранее не принадлежали хаям.

После блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года Баку предложил поверженному соседу рациональный план мирного сосуществования. В ответ на неадекватные маневры Иревана президент Алиев заявил: «Если вы не признаете нашу территориальную целостность, тогда мы не признаем вашу территориальную целостность».

На первый взгляд мессидж выглядел вполне приземленным, нехитрым и даже несколько обыденным. Но при детальном разборе становится ясно, что азербайджанский глава на авторитетном уровне предупредил агрессивного соседа, чтобы он не зарывался.

Ильхам Алиев предостерег армян от безрассудных действий, дав понять, что в случае, если они вздумают пересечь красные линии, им придется трудно. До сведения хаев было доведено, что есть много чего, чем они рискуют и могут потерять.

День своего рождения президент Ильхам Алиев отметил в кругу соотечественников, для которых Западный Азербайджан никогда не был и не станет чужбиной. Благодатная земля, вобравшая в себя любовь, пот и слезы не одного поколения азербайджанцев, подарил стране замечательных людей, созидателей, ученых и следователей, ярких личностей, прославивших Азербайджан на весь свет. Ныне здравствующие их потомки, которые стали жертвой последней волны насильственной депортации, должны иметь возможность посещать родные места, вернуть себе право хозяев территорий и наследия, которое находится в пределах искусственно созданной Армении.

На встрече с представителями Общины Западного Азербайджана глава государства дал развернутую характеристику преступным действиям армянских националистов, их зарубежным покровителей, которые вдохновляли армянский террор против безвинных азербайджанцев на протяжении долгих лет.

До первой мировой войны, после нее, позже, после второй мировой войны советские власти стали поощрять программу так называемой репатриации армян зарубежья «на историческую родину». Под этой родиной имелась в виду земля Зангезура, Карабаха, и даже Нахчывана. Аппетиты хаев росли в геометрической прогрессии только лишь потому, что мир поддерживал политику армянской ползучей территориальной экспансии. Этому поставлен надежный заслон.

Ильхам Алиев дал зеленый свет на реализацию многопрофильной программы по восстановлению исторического наследия уникального региона, по созданию связей с международным сообществом и другими заботами, которые должны восстановить в правах выходцев из Западного Азербайджана, обеспечив также законную реституцию.

Характерно, что отныне термин «Западный Азербайджан» вступает в законное обращение, и сообщество должно с этим считаться, поскольку он с легкой руки президента Ильхама Алиева получил официальный государственный статус.

Появление армян на Кавказе армяне, без конца кочевавших, стало контр историческим событием. Оно повлекло за собой череду войн и катаклизмов, ставших следствием трений на межнациональной и межрелигиозной основе.

Чтобы понять природу перманентного конфликта армян с тюрками, необходимо всего лишь заострить внимание на нескольких фактах, которые черным по белому зафиксированы в хронике событий последних двух столетий. Краеугольными в этом контексте моментами являются события и перемены, происшедшие в результате русско-персидских войн 1801—1813 и 1826—1828 годов, когда к России отошли территории исторических азербайджанских ханств.

Посыльный русского государя в послевоенные годы полковник армянского происхождения Иван Лазарев на встрече с главами армянских общин Персии в Табризе (1820), поспешил торжественно сообщить: «Мы для вас нашли новую родину, и отныне вы будете переселены на Кавказ, где будете жить под покровительством российского государя Николая Второго».

Возглавив комитет переселения, Лазарев справился с возложенной на него миссией, в результате за «заслуги» был произведен в генералы. С его участием взрывоопасный материал разместился на некогда спокойных землях. Далее было рождение армянской области на исторических землях кавказских тюрок, а потом и республики.

Колесо истории было пущено вспять, и в результате произошли массовые этнические чистки азербайджанцев, которая не обошлась без большой крови. Историческая справедливость должна быть восстановлена, и долгожданный процесс уже начался.

На встрече 24 декабря президент Ильхам Алиев сказал: «Считаю, что отныне для всех нас, как для жителей Западного Азербайджана, так и для всего народа Азербайджана, очень важно, чтобы Община Западного Азербайджана функционировала в более организованной форме. Мы должны вести эту работу более целенаправленно. То есть создана организация, налажено исполнение, государственные органы оказывают и будут оказывать поддержку. Мною будут даны дополнительные указания. Поэтому считаю, что община должна продолжать свою работу по нескольким направлениям».

Характерно, что административное здание, где начало работать руководство Общины Западного Азербайджана, раньше принадлежало общине азербайджанцев, которые стали вынужденными переселенцами в результате этнической чистки, осуществленной армянскими сепаратистами и террористами до первой карабахской войны и после нее.

Ставшие памятными покои переданы теперь выходцам из Западного Азербайджана. По этому поводу глава государства заметил: «Хочу сказать, что это место было выбрано для общины неслучайно, оно имеет символический смысл. Размещенные в этом здании карабахцы либо уже вернулись, либо готовятся вернуться в Карабах. Иншаллах, вернутся и находящиеся здесь западные азербайджанцы».

Призыв и мессидж президента Ильхама Алиева более чем убедительны и многозначительны. За сообразными действиями дело уж точно не станет.

Азербайджан, его политический и научный авангард всегда были и останутся на стороне исторической правды. Она есть более чем разумный аргумент, а где надо, и действенный инструмент для реализации благородных целей. Сомневаться в успехе процесса, запущенного азербайджанским лидером 24 декабря 2022 года, нет никакого резона, дело будет сделано.

Тофик Аббасов