Необходимо обновить наши книги, связанные с историческим реалиями. В определенный период были изданы книги, в том числе книга, связанная с названиями наших исторических городов и сел. Ее надо перевести на все языки..

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

«Мы будем приглашать ученых, археологов, историков из дружественных нам стран, чтобы провести авторитетную международную конференцию, представить все это. То есть необходимо предпринять многие шаги, чтобы данная тема не сошла с повестки дня, а, напротив, была включена в международную повестку, потому что Армения сегодня – это моногосударство. Говоря об этом, мы по праву заявляем мировой общественности, что это недопустимо», — отметил президент.

Подчеркнув, что Армения является единственным моногосударством на евразийском пространстве, Президент Ильхам Алиев сказал: «Эти народы вытеснили оттуда различными путями — кого убили, кому угрожали, чей-то дом сожгли. Изгнали оттуда все остальные народы и построили на чужих землях государство для себя. На этой территории никогда не было Армении. Нынешняя Армения – это наша земля. Когда я говорю об этом каждый раз, мне делают замечание, пытаются сделать замечание, что у меня есть территориальные претензии. Я говорю об этом как об исторической правде. Если кто-то может подтвердить иную версию, то пусть подтвердит».