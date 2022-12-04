По меньшей мере 95 человек были эвакуированы в провинции Восточная Ява (остров Ява) после произошедшего в воскресенье извержения вулкана Семеру. Об этом сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Извержение вулкана произошло утром. Он выбросил столб пепла высотой 1,5 км.

Уровень опасности в районе Семеру повышен до максимального по четырехбалльной шкале. В нескольких близлежащих деревнях зафиксировано выпадение вулканического пепла.