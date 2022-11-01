Находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность движение «Талибан» начало принимать женщин на службу в одном из подразделений общественной безопасности МВД при временном правительстве Афганистана, сообщает РИА Новости.

В министерстве заявили, что в настоящее время в подразделении проходят обучение 100 женщин, при этом их должностные обязанности не раскрываются. Эксперты полагают, что они будут задействованы в противодействии протестам женщин.

Агентство пишет, что на видео с сотрудницами подразделения они экипированы щитами и шлемами, обычно используемыми полицией при при разгоне демонстраций.

«Это одна из тактик «Талибана», чтобы предотвратить протесты и собрания женщин», — полагает борец за права женщин Мухадиса Амин.

По ее мнению, таким образом талибы пытаются «держать под контролем общественную реакцию на жестокость по отношению к женщинам».