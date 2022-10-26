«Различные силы открыто толкают Армению к отказу от России». С таким алармистским заявлением выступил президент Ассоциации Армянских предпринимателей, основатель ГК «Ташир» Самвел Карапетян.

По мнению российского олигарха армянского происхождения, «невозможно игнорировать тревожные сигналы и тенденции, набирающие обороты в Армении за последние месяцы». Дескать, «сегодня различные силы открыто толкают Армению к отказу от России и историческому самоуничтожению. Важно именно сейчас не допустить принятия решений, которые могут неизбежно привести к тяжёлым последствиям как для Карабаха, так и Армении», и олигарх считает, что «единственной гарантией безопасности для будущего Карабаха и мирной жизни для его жителей в данный очень непростой исторический период является посредничество России в подписании мирного договора». А значит, «властям Армении необходимо продемонстрировать взвешенный подход, который даст твёрдые гарантии безопасности и не допустит потери Карабаха».

И вообще, «нельзя не учитывать, что Российская Федерация является на сегодня крупнейшим экономическим партнером Армении, российские миротворцы являются гарантом безопасности в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Ред.), наши страны объединяют многовековые партнёрские, культурно-духовные связи. Именно поэтому сейчас как никогда жизненно важно сделать правильный выбор и сохранить армянский Карабах для мира».

Вынуждены разочаровать господина Карапетяна: мир прекрасно обойдётся без созданного Арменией в Ханкенди марионеточного режима, который сегодня оказался в весьма неустойчивом положении. Более того, после восстановления полного суверенитета Азербайджана над нынешней зоной временного размещения РМК ситуация в регионе станет куда более спокойной, предсказуемой и безопасной. К тому же подписание мирного договора без какого бы то ни было «статуса Карабаха» окончательно ставит крест на проекте «миацума».

Неудивительно, что в этой ситуации сами сепаратисты всеми силами цепляются за надежды, будто бы пребывание миротворцев в Карабахе можно затянуть, а разговоры о статусе отложить, а потом реанимировать.

Отсюда и настойчивые советы не ссориться с Россией, и уже анонсированные митинги в Ханкенди под пророссийскими лозунгами, и активность Самвела Карапетяна и ему подобных. Только вряд ли это поможет удержать на плаву проект «миацума».

Отдел политики Minval.az