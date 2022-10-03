«У Турции нет проблем в энергетическом вопросе», сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в рамках визита в Ливию.

Он отметил, что его страна помогает поставлять азербайджанский газ в Восточную Европу: «Мы помогаем поставлять электроэнергию и азербайджанский газ в эти страны».

Чавушоглу добавил, что соглашения, подписанные сегодня между Турцией и Ливией, опираются на взаимовыгодное сотрудничество, и третьи страны не имеют отношения к этому вопросу, и должны стать, что Ливия независимая страна.