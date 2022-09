Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар призвал Азербайджан и Армению прекратить боестолкновения на границе.

Об этом он написал в Twitter.

«Боевые действия на армяно-азербайджанской границе и сообщения об интенсивных обстрелах должны быть немедленно прекращены. ЕС находится в тесном контакте со сторонами, чтобы способствовать деэскалации ситуации», — говорится в сообщении.

The fighting along the Armenian-Azerbaijan border & the reported intense shelling need to stop immediately. The EU is in close contact with the sides to contribute to de-escalation.

