По меньшей мере 32 сторонника пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» уничтожены отрядом афганского «Фронта национального сопротивления» (ФНС) в провинции Панджшер, расположенной на северо-востоке страны. Об этом в воскресенье сообщила афганская газета Hasht e Subh со ссылкой на местные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, в субботу между талибами и сторонниками ФНС произошли вооруженные столкновения в нескольких районах провинции. В результате стычек 32 радикала были ликвидированы, еще 13 получили ранения. О потерях в рядах сил сопротивления информации не приводится.

Комментариев со стороны местных властей, назначенных талибами, по поводу инцидента пока не поступало.

8 сентября газета проинформировала, что сторонники ФНС уничтожили четырех боевиков «Талибан» в Панджшере, а еще десять экстремистов были ликвидированы в провинции Бадахшан, также расположенной в северо-восточной части страны.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северо-восточном регионе движение сопротивления. После того как ФНС объявил 8 мая о переходе в контрнаступление и активизации вооруженных вылазок в 12 районах, талибы перебросили на север страны подкрепления.