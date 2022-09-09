Король Карл III выступил с обращением впервые с момента смерти королевы Елизаветы II.

Он назвал ее своими кумиром и отметил, что вместе с чувством безграничной грусти он разделяет чувство благодарности — со всеми британцами, со всеми членами Содружества, куда входят другие страны. Карл III пообещал соблюдать традиции и сохранить монархические ценности. Он также поклялся до своих последних дней следовать конституционным принципам.

Король пообещал, что вне зависимости от происхождения и места проживания он будет верно служить каждому подданному.

Карл III также выразил свою любовь Гарри и Меган, которые строят свою жизнь за пределами Британии.

