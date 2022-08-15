Администрация президента США Джо Байдена решила не размораживать активы Центробанка Афганистана в размере почти $7 млрд, хранящиеся в США, переговоры с талибами по этому вопросу приостановлены. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, после ликвидации главаря афганских террористов «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири США приостановили переговоры об активах с представителями банковской сферы в правительстве Афганистана, возглавляемом радикальным движением «Талибан». Американская сторона также исключила применение части средств для оказания помощи и других операций в целях стабилизации афганской экономики.

Как пишет газета, ЦБ Афганистана нужны иностранные активы, которые находятся в замороженном состоянии, для сдерживания инфляции, стабилизации обменного курса и оживления «нездоровой экономики».

«Мы не уверены, что у этого учреждения есть средства защиты и контроля для ответственного управления активами. Излишне говорить, что из-за укрытия талибами главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири наша глубокая озабоченность в связи с перенаправлением средств террористическим группировкам растет», — заявил газете спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.