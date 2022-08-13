В перспективе должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться «шенгеном». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По словам Зеленского, после всего, что россияне наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России.

«Должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто рассчитался за товары», — подчеркнул глава государства.