Казахстан планирует с сентября продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана, поскольку страна ищет альтернативы маршруту, который Россия угрожала закрыть. Об этом агентству Reuters сообщили три источника.

Источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил, что казахстанская государственная нефтяная компания «Казмунайгаз» (КМГ) ведет предварительные переговоры с торговым подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) о разрешении на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому доставляется нефть в турецкий средиземноморский порт Джейхан.

Окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) начнутся через месяц, рассказал источник.

Экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок, или примерно 1,4 млн баррелей в сутки.