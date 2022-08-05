По факту гибели 5 августа военнослужащего срочной действительной военной службы Азербайджанской Армии солдата Агамирова Пюнхана Сиявуш оглу от пулевого ранения, полученного в не боевых условиях в воинской части, расположенной на территории Товузского района, в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Об этом Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре.

Следствием установлены обоснованные подозрения в совершении преступления солдатом Кязымовым Амилем Фамиль оглу, служившим в той же воинской части, что и Агамиров. Амиль Кязымов задержан и привлечен к следствию.

Следственные мероприятия продолжаются.