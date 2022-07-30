Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в одном из отелей российского города, заявила о своей ненависти к русским.

Как передает Minval.az со ссылкой на российские СМИ, в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала инцидент следующим образом: «В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство».

Захарова отметила, что в выборе лексики норвежский дипломат «себя не сдерживала».

По словам представителя МИД России, сейчас ведомство прорабатывает варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». При этом, Захарова отметила, что «было бы правильно», если Россию в этом вопросе опередил МИД Норвегии.

Ранее сообщалось, что Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — заявила дипломат. В данный момент полиция проводит проверку. По данным Mash, консулу грозит уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».