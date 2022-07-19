Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил сегодня в бельгийской столице в одном из самых влиятельных мозговых центров Евросоюза — Центре Европейской политики (European Policy Center — EPC).

В мероприятии, модерируемом старшим аналитиком EPC по вопросам политики Амандой Пол, глава МИД Азербайджана изложил перед гостями нынешнюю палитру постконфликтной региональной ситуации на Южном Кавказе, рассказал об основных процессах, имевших и продолжающих иметь место после 44-дневной Отечественной войны. Он подробно остановился на состоянии дел с реализацией трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, переговорном процессе с Арменией, в том числе по мирному договору, а также коснулся вопросов делимитации межгосударственных границ. Отдельное внимание в его выступлении было уделено коммуникационным проектам в регионе. Министр коснулся также роли ЕС и активной деятельности, проводимой председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем в постконфликтном контексте нашего региона.

В ходе последовавшей за выступлением министра сессии Q&A («вопросы-ответы») были раскрыты интересующие гостей стороны региональной политики. Среди участников встречи были известные европейские политологи, журналисты, члены Европарламента.