Очередные антироссийские санкции Канады, включающие в себя рестрикции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются хамством, на которое будет дан ответ. Об этом в пятницу говорится в заявлении российской дипломатической миссии в Оттаве, сообщает ТАСС.

«Новый антироссийский выпад режима (премьер-министра Джастина) Трюдо еще раз подтверждает бессилие официальной Оттавы. Вводя санкции в отношении представителей СМИ, власти Канады демонстрируют всему миру, что они не хотят и боятся слышать правду о ситуации в Украине и вокруг нее. Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадской квазидемократии», — отметили в посольстве.

В дипмиссии назвали «беспрецедентным» включение в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Это кощунственный акт против предстоятеля Русской православной церкви, имеющей сотни миллионов последователей по всему миру. После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий, — подчеркивается в заявлении. — Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать».

Ранее в пятницу Канада внесла в санкционные списки 29 физических и 15 юридических лиц из РФ, в том числе патриарха Кирилла, гендиректора ТАСС Сергея Михайлова и других российских журналистов, агентство ТАСС, Первый канал, RT, Sputnik, Vesti.Ru, НТВ, информационное агентство Регнум, ВГТРК, «Газпром-медиа», телеканалы «Россия-1» и «Россия-24» и медиахолдинг «Национальная медиа группа». В списки добавлены Россотрудничество и Роскомнадзор.