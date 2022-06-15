НАТО рассчитывает увеличить численность своих передовых боевых групп в каждой из восточноевропейских стран с батальонного до бригадного уровня с созданием передовых штабов и складов вооружений, а также с распределением сил для действий на территории конкретных государств на восточном фланге. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров обороны альянса, передает ТАСС.

«У нас не будет в точности одинаковых конфигураций сил во всех странах на восточном фланге. Германия объявила о своей готовности нарастить численность своих сил (в Литве — прим.) до бригадного уровня, комбинируя передовое размещение сил, создание штабных возможностей по командованию, контролю и размещению вооружений с выделением конкретных сил в Германии, предназначенных и подготовленных для действий и учений в Литве. Великобритания готовится расширить свое присутствие в Эстонии, и я ожидаю, что оно станет значительным, — сказал он. — Большинство стран НАТО выразили готовность нарастить силы до бригадного уровня»