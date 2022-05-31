В июне среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме и местами превышать норму на 2-4 градуса, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В первые пять дней первой декады ожидается стабильная погода без осадков. Однако днем на некоторых горных территориях возможны локальные кратковременные дожди.

Температура воздуха изо дня в день будет повышаться.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 23-26 градусов, что близко и немного выше климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 19-24 градуса, днем 29-34, в отдельные дни ожидается 36-39 градусов.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 9-12 мм).