Верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада издал указ, запрещающий женщинам в Афганистане выходить на улицу с непокрытым лицом, сообщает Al Jazeera.

В указе сказано, что женщины обязаны носить бурку — мусульманскую верхнюю одежду, покрывающую тело и лицо — «поскольку это является традиционным и уважительным».

Ответственность за нарушение женщиной указа несет ее отец или другой близкий родственник мужского пола: им грозит наказание вплоть до увольнения с работы или тюремного заключения.