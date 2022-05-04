Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проанонсировала, что шестой пакет антироссийских санкций будет представлен сегодня.

По ее словам:

— ЕК предложит запретить весь импорт российской нефти в ЕС;

— будут введены санкции против российских военных, включая тех, кто «руководил операцией в Мариуполе»;

— ЕК предложит отключение Сбербанка от SWIFT;

— трансляция ряда российских телеканалов будет заблокирована.

Кроме того, по данным AFP, ЕС предлагает ввести санкции в отношении предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла.