Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие, но заявил о готовности отправить в страну гуманитарную помощь. Об этом сообщает местное издание Jakarta Post.

«Президент отказал украинскому лидеру в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит гуманитарную помощь», — сообщает издание.

Как заявил Видодо, он сообщил Зеленскому, что «в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку».