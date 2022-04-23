Власти Индонезии ввели запрет на экспорт пальмового масла и сырья для его производства с 28 апреля из-за нехватки этого продукта в стране. Об этом сообщило японское агентство Nikkei со ссылкой на заявление президента республики Джоко Видодо.

«Начиная с 28 апреля правительство запрещает экспорт сырья и пальмового масла, о снятии ограничений будет сообщено дополнительно», — указал глава государства.

По его словам, ограничение вводят на неопределенный срок. Запрет Видодо объяснил необходимостью обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране.

Приостановка продажи произошла на фоне продолжающегося кризиса с растительным маслом в Индонезии. Его производят в основном из пальмового масла.

Индонезия является крупнейшим мировым производителем и экспортером пальмового масла. Только недавно — в марте этого года — сняли предыдущий запрет на экспорт этого продукта. Ограничение привело к скачку цен на пальмовое масло до рекордных максимумов.