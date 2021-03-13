Вокруг российских миротворцев в Карабахе разгорается очередной громкий скандал. Напомним: как уже рассказывал Minval.az, «голубые каски» пропустили через Лачинский коридор в Карабах Вову Вартанова. Формально явился Вова Вартанов в Ханкенди по «торжественному поводу» — Араик Арутюнян вручал ему и его подельникам «награды».

Это уже не первый скандал вокруг российских миротворцев. И те, кто внимательно отлеживает новости по теме, не может не заметить пусть косвенных, но верных признаков: это уже не первый случай, когда деятельность российских миротворцев в регионе как минимум вызывает вопросы у Баку. Что-то, как показывает практика, эффективно решается по дипломатическим каналам без публичных заявлений. Но вот пропуск в Ханкенди Вовы Вартанова — вряд ли тот случай, когда «молчание золото». Особенно на фоне понятной обеспокоенности азербайджанской общественности: так какая же «свобода рук» предоставлена в «огрызке» Араику Арутюняну, Вове Вартанову и прочей подобной публике? И не расценивают ли в армянских кругах официальное молчание Баку как карт-бланш на продолжение провокаций и «доказательство», будто бы «они не рискнут», «никуда не денутся —проглотят» и т.д.? Путать миролюбие со страхом, как известно, очень опасно, и не лучше ли внести ясность сразу?

Можно, конечно, попытаться изобрести оправдательную версию: дескать, граждане Армении с частными визитами могут проезжать по Лачинскому коридору в Ханкенди. Только вот Вартанов — это не просто «дядя Вовик», которому захотелось посидеть со знакомыми в каком-нибудь местном кабачке и попить местную «тутовку». Если кто забыл, еще 3 ноября Генпрокуратура Азербайджана признала этого субъекта и созданную им организацию VOMA террористами. А тут уже не получится не вспомнить скандальный визит в Москву генпрокурора Армении Артура Давтяна, который провел встречу со своим российским коллегой Игорем Красновым, а потом заявил: он-де договорился, что Москва не будет давать ход азербайджанским розыскным ордерам. И если теперь Вова Вартанов беспрепятственно проследовал в Ханкенди, то как это понимать? На посту в Лачинском коридоре просто проявили небрежность? Или «миротворцы», пропустив разыскиваемого за террор Вову Вартанова в Ханкенди, подтвердили, что договоренности, о которых толковал Артур Давтян, действительно существуют и Россия их выполняет?

И, наконец, по меньшей мере не исключено, что визит Вовы Вартанова в Ханкенди напрямую связан с попытками Еревана развязать против Азербайджана террористическую войну —после поражения в войне настоящей. То, что попытки использовать в качестве плацдарма зону российской миротворческой операции в Карабахе — это не просто теоретический допуск, убедительно доказывают известные события в Ходжавендском районе, куда была заброшена группа «зинворов»-диверсантов.

Именно тогда, напомним, грянул и печально знаменитый «картографический скандал», когда на сайте минобороны РФ у карты, обозначающей зону действия российских миротворцев, появился непонятный «отросток». Который, кроме всего прочего, заставил вспомнить еще о том, как в феврале 2020 года руководитель Ассамблеи азербайджанских армян Григорий Айвазян возмущался: дескать, «почему-то никто не говорит <…>, например, о том, чтобы в Баку и других в прошлом армянонаселенных городах Азербайджана создать армянские поселения, безопасность которых обеспечивалась бы на международном уровне, в том числе миротворцами». То есть в Армении, где уже открыто готовились к новой войне и не сомневались, что выиграют, открыто строили планы, что российские солдаты появятся в Баку и других городах Азербайджана, где они будут, ну разумеется, «обеспечивать безопасность армян». После победы Азербайджана те планы полетели в мусорную корзину, но вот вопросы о степени координации действий между российскими миротворцами и агрессивными кругами в Армении остались. И каждый скандал вокруг миротворцев, будь то символика сепаратистов на «уроках безопасности» в местных школах, появление «батюшки» с шевроном миротворческих сил на жиденьком митинге сепаратистов или пропуск в Ханкенди тех персон, которых пропускать туда не следовало, эти вопросы только множит. На фоне регулярных «ляпов» РосСМИ, где, к примеру, накануне российский «Первый канал» заявил, что российские миротворцы развернуты, оказывается, в никем не признанной «республике» — тем более.

А это значит, что внести ясность с этой самой «степенью координации» должна уже Москва. И желательно так, чтобы уже не оставалось ни вопросов, ни иллюзий. Потому как, напомним еще раз, Вова Вартанов — профессиональный террорист. И вряд ли в Москве не понимают, что террор — это серьезно. Как и обвинения в излишней мягкости в отношении террористов, Которых действительно недопустимо делить на «своих», «чужих», «плохих» и «хороших».

Нурани

Minval.az