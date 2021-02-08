«Великобритания и Азербайджан имеют прочные связи между нашими народами, в частности, в области культуры и образования».
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Об этом заявила министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон во время своего визита в Азербайджан.
По ее словам, она посетила женский приют, который выполняет жизненно важную работу по обеспечению безопасности женщин и девочек от домашнего насилия.
«Я также встречусь с вдохновляющими азербайджанскими женщинами-лидерами, которые делают ценную работу по продвижению гендерного равенства.
Я намерена тесно сотрудничать с правительством Азербайджана в этой области», — заявила В.Мортон, слова которой приводит «Репорт».
Министр отметила, что женщины играют важную роль в построении прочного и длительного мира.
«Вооруженный конфликт всегда оказывает пропорциональное влияние на женщин и девочек, и поэтому принятие правительством Азербайджана Национального плана действий по вопросам женщин, мира и безопасности имеет особое значение.
Великобритания является одной из ведущих стран, поощряющих права женщин и девочек и гендерное равенство, мы призываем Азербайджан подписать Стамбульскую конвенцию, которая защитит женщин от насилия в семье”, 0 отметила министр.