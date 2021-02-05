Фонд просвещения Турции планирует открытие образовательных учреждений в Азербайджане. Об этом заявил глава фонда, профессор Бирол Акгюн.

По его словам, стороны уже согласовали данный вопрос. «Принимая во внимание пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), надо действовать осторожно, но наша цель – открыть в 2021 году в Баку первую школу фонда», — рассказал профессор.

Акгюн поблагодарил власти Азербайджана за закрытие образовательных учреждений сторонников террористической организации Фетуллаха Гюлена, передает «Анадолу».

«Фонд стремится открыть собственные школы в Азербайджане и предоставить азербайджанскому народу возможность получить высококачественное образование, отвечающее мировым стандартам», — сказал он.

По словам профессора, с этой целью представители фонда провели встречи в Минобразования и МИД Азербайджана. «Длительное время мы работали над текстом соответствующего соглашения. Могу с гордостью и радостью сообщить, что договоренность достигнута. Документ будет подписан в ходе визита главы Минобразования Азербайджана в Анкару», — отметил Акгюн.

По словам профессора, после подписания соглашения турецкий фонд откроет школы не только в Баку, но и в других городах республики. Таким образом, Азербайджан станет 44-й по счету страной, где будут действовать школы Фонда просвещения Турции.

Акгюн отметил, что подготовка к открытию школ продолжается.

Образовательный процесс в новой школе в Баку будет основан на 12-летней программе обучения.

Фонд просвещения Турции будет сотрудничать с Азербайджаном и в сфере подготовки учителей, обмена опытом, разработки учебных программ по использованию ИТ-технологий, добавил он.

«Школы будут соответствовать международным требованиям. Есть определенные международные сертификаты об образовании. Конечно, на их приобретение может потребоваться время. Хочу сказать, что основа образовательной стратегии Фонда просвещения Турции — подготовка качественных кадров в соответствии с ожиданиями каждой отдельно взятой страны. Фонд в первую очередь учитывает местные стандарты и национальные особенности. Наша цель — улучшение отношений со странами и вклад в их развитие»,- сказал Акгюн.

По его словам, офисы Фонда просвещения Турции функционируют в 52 странах. «В 43 из них действуют образовательные учреждения фонда — школы, общежития, учебные центры. Фонд курирует 332 школы за рубежом, в которых обучаются 40 тыс. человек»,- сказал глава Фонда.

Minval.az