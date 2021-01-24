Власти Турции продолжают осуществлять интенсивные усилия по спасению моряков, похищенных в результате нападения пиратов на турецкое грузовое судно MOZART у берегов Нигерии. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с одним из капитанов корабля — Фурканом Яреном, сообщает Управление по связям с общественностью Администрации главы турецкого государства.

В ведомстве подчеркнули, что президент Эрдоган внимательно следит за развитием ситуации.

Глава государства был проинформирован о состоянии здоровья трех членов экипажа, которые пострадали в результате инцидента.

Контейнеровоз MOZART под флагом Либерии накануне подвергся атаке морских пиратов в 180 милях от берегов города Лагос в Нигерии.

Пираты взяли в заложники 15 членов экипажа — граждан Турции.

В стычке был убит член экипажа — этнический азербайджанец.

Minval.az