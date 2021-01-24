Официальная Анкара проводит все необходимые переговоры с рядом стран для освобождения граждан Турции — членов экипажа контейнеровоза MOZART из пиратского плена.

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Министр отметил, что в настоящее время судно, подвергнувшееся нападению в Нигерии, находится в территориальных водах Габона.

Чавушоглу напомнил, что MOZART принадлежит иностранному судовладельцу, но его экипаж предоставлен турецкой компанией.

«То есть судно не принадлежит турецкой компании. 19 членов экипажа — этнические турки, один — гражданин Азербайджана. Последний, к сожалению, погиб»,- сказал глава турецкой дипломатии, слова которого приводит «Анадолу» со ссылкой на NTV.

Чавушоглу сообщил, что накануне обсудил инцидент с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Minval.az