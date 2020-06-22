В 2011 году Алаа М. работал врачом в тюрьме сирийских спецслужб в городе Хомс, где применял пытки в отношении заключенных, пишет Анадолу.

Суд в Германии также признал его виновным в нанесении телесных повреждений заключенным.

В сообщении прокуратуры говорится, что 23 октября 2011 года лицо по имени А. (условно) был задержан по обвинению в участии в демонстрациях и заключен в тюрьму в Хомсе.

Во время пыток у задержанного произошел эпилептический припадок, вызвали врача.

Алаа М. начал бить задержанного «пластиковой трубой», а когда тот упал на пол, продолжил избивать и пинать.

На следующий день состояние заключенного ухудшилось. По требованию других заключенных снова вызвали врача.

На этот раз Алаа М и врач одной из других тюрем избивали больного до потери сознания. По словам очевидцев, охранники унесли его, завернув в одеяло.

От полученных травм А скончался, однако причина его смерти не раскрывалась.

В 2015 году Алаа М. прибыл в Германию, где устроился врачом.

Minval.az