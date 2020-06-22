Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» рассказал о желании президента России Владимира Путина избавиться от присутствия иранцев в Сирии.

«Путин отметил и просил передать Трампу, что русские не нуждались в иранцах в Сирии, в этом не было никаких плюсов для них. Иран реализовывал свою повестку дня», — рассказывает Болтон. При этом он отмечает, что Москва несмотря на такое желание не имела возможностей добиться вывода иранских войск из Сирии. Утверждается, что Путин высказывал аналогичную позицию премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, однако при этом подчеркивал сложность этой цели.

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