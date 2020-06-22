Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён заявила, что в столице страны Сеуле и его окрестностях идет вторая волна заражений коронавирусной инфекцией и эпидемия COVID-19 в стране может продлиться до осени.

«Мы изначально полагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались неверными. Полагаем, что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать с другими, распространение инфекции будет продолжаться», — цитирует ее слова агентство Ренхап.

По слова Чон Ын Гён, вторая волна в Сеуле, скорее всего, началась с нескольких случаев кластерных заражений в южнокорейской столице в начале мая.

В свою очередь, администрация Сеула выступила с предупреждением о том, что в столице может быть вновь введен режим строгой социальной дистанции, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит в среднем 30 человек или же число больничных коек будет заполнено на 70% и более.

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