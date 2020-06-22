Дубай (ОАЭ) начнет принимать иностранных туристов с 7 июля, тест на COVID-19 они смогут пройти в аэропорту эмирата, сообщает газета Gulf News.

«Аэропорты Дубая начнут принимать иностранных туристов с 7 июля. Для въезда путешественники должны выполнить условия — зарегистрироваться в приложении COVID-19 DXB, а также предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный максимум за 4 дня до поездки. Тест также можно будет пройти в аэропорту Дубая», — пишет издание.

Туристам с симптомами COVID-19 могут отказать в посадке в самолет. Кроме того, в аэропорту Дубая их могут попросить пройти тестирование повторно, даже если у них есть справка об отсутствии коронавируса. При положительном результате туристов направят на 14-дневный карантин.

«Путешественникам также понадобится медицинская страховка. Перед посадкой в самолет в Дубай им предложат подписать декларацию здоровья, в которой указывается, что они будут нести все расходы за пребывание в карантине или лечение в случае необходимости», — отмечает газета.

По состоянию на 22 июня в ОАЭ зарегистрировано почти 45 тыс. случаев COVID-19 и 302 смерти. Выздоровело 32,4 тыс. человек. Прирост новых случаев за сутки — 392.

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