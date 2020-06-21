Власти Саудовской Аравии с воскресенья отменили комендантский час на всей территории страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.

В то же время до особого распоряжения под запретом остаются совершение умры (малое паломничество в Мекку) а также международное воздушное, наземное и морское сообщение.

Любая экономическая и коммерческая деятельность разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек.

С воскресенья в стране также открылись спортзалы и возобновились спортивные мероприятия.

Minval.az