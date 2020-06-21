В Японии из-за коронавируса стали массово отменять свадебные торжества, что, в свою очередь, послужило поводом для создания нового проекта — виртуальные свадьбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Создатели проекта отметили, что в церемонии могут участвовать те гости, которые не смогли бы приехать на обычную свадьбу. С помощью нового формата можно также осуществить то, что невозможно в традиционном свадебном торжестве, — участие или видеопослания от любимых артистов. Кроме того, такая церемония обойдется от 6 до 14 раз дешевле, чем стандартное торжество, добавили организаторы.

При этом молодожены во время свадьбы находятся в специально оборудованной студии на фоне зеленого экрана, в результате чего гости видят молодую пару, например, на поверхности Луны или в озере.

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