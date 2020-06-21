В Йемене сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета, насильно выселяют неугодных жителей с острова Сокотра.

По данным правительственных источников, которые приводит «Анадолу», десятки жителей северных населенных пунктов Сокотры насильно усажены в лодки и вывезены в неизвестном направлении.

19 июня правительственные силы покинули остров и Сокотра перешла под контроль сепаратистов.

Правительство Йемена обвинило Южный переходный совет в насильственном захвате власти на острове Сокотре, включенному в 2017 году благодаря биологическому разнообразию в список наследия ЮНЕСКО.

Подконтрольные ОАЭ сепаратисты 26 апреля объявили о создании автономии на юге Йемена, что вызвало неприятие правительства, заседающего в Саудовской Аравии.

Minval.az